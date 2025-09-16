Tragedia del 15enne | iniziate le ispezioni del ministero accertamenti su cellulari e computer

Latinatoday.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono iniziate le ispezioni dei funzionari inviati dal ministro dell'Istruzione Valditara negli istituti scolastici frequentati dal ragazzo di 15 anni di Santi Cosma e Damiano che nei giorni scorsi si è tolto la vita, dopo aver subito per anni episodi di bullismo. Dopo la lettera con cui il. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

In questa notizia si parla di: tragedia - 15enne

15enne suicida a Latina, Valditara chiama il padre di Paolo. Ispezioni nelle due scuole; Perseguitato dai bulli, si uccide a 15 anni. Valditara risponde al fratello: Subito ispezioni nelle scuole; Valditara chiama il papà di Paolo Mendico, il 15enne suicida a Latina: ispezioni nelle due scuole.

"Perseguitato dai bulli", si uccide a 15 anni. Valditara risponde al fratello: "Subito ispezioni nelle scuole" - L'ultimo messaggio dell'adolescente ai compagni prima del gesto estremo: "Tenetemi un posto in prima fila". Riporta today.it

tragedia 15enne iniziate ispezioniRagazzo di 15 anni si toglie la vita, il fratello parla di episodi di bullismo. Valditara: "Subito ispezioni" - 15enne si toglie la vita: il fratello denuncia il bullismo subito in una lettera a Meloni, Valditara e Papa Leone. Scrive notizie.it

