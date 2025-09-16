Luceverde Roma Buonasera da Sonia cerquetani ancora intenso il traffico sul Raccordo Anulare code a tratti in carreggiata interna dalla Cassia Veientana alla Salaria e poi dalla Nomentana allo svincolo A24 rallentamenti e code lungo la carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e la via Anagnina traffico intenso Anche sulla tangenziale est file da Corso Francia la salari e poi tra lo svincolo A24 a viale Castrense tutto verso San Giovanni file direzione Stadio Olimpico dalla Nomentana alla Salaria trafficata la Cristoforo Colombo code da via di Malafede a via Acilia direzione mare oggi e domani mercoledì 17 settembre Roma ospita presso il Centro Congressi di Piazza di Spagna la terza lezione di ecofest il festival dedicato alla mobilità sostenibile l'evento è in concomitanza con la settimana Europea della mobilità con due giorni di incontri dibattiti di lavoro ma per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 16-09-2025 ore 20:30