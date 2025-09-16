Traffico Roma del 16-09-2025 ore 16 | 30

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità in centro lavori di riqualificazione urbana di Piazza dei Cinquecento e delle aree adiacenti e fino al 31 di ottobre divieto di transito sulla corsia all'autostazione termini nel tratto che va da via Gioberti a Cavour prestare quindi attenzione alla segnaletica lavori anche in via di Decima la strada è chiusa in fascia oraria 716 tra via Ostiense via Cristoforo Colombo in tratti salto in base all' avanzamento dei lavori oggi e domani mercoledì 17 settembre Roma ospita presso il Centro Congressi di Piazza di Spagna la terza edizione di ecomob il festival dedicato alla mobilità sostenibile l'evento è in concomitanza con la settimana Europea della mobilità con due giorni di incontri dibattiti e tavoli di lavoro https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

