Traffico Roma del 16-09-2025 ore 14 | 30

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità fino a venerdì limitazioni serale sulla linea C della metropolitana le ultime corse dei treni saranno alle 20:30 da Pantano alle 21 da San Giovanni poi il servizio viene assicurato in superficie dalle navette bus mce mce sabato e domenica invece chiusura totale della linea e bus navetta in strada per tutto il giorno e domenica alle 12:30 sarà tempo di stracittadina con il derby Roma Lazio in programma a partire dalle 12:30 previsti Come di consueto divieti di sosta ad ampio raggio nell'area del Foro Italico possibile chiusura traffico lo stadio non ricordiamo irraggiungibile anche con il trasporto pubblico sono 19 le linee che raggiungono l'area dettagli su romamobilita. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

