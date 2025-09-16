Luceverde Lazio Buonasera da Sonia cerquetani incidente con code sulla A1 Roma Napoli tra Valmontone e Colleferro verso Napoli altro incidente sul percorso Urbano della A24 roma-l'aquila-teramo file tra la tangenziale est e via Fiorentini in direzione del raccordo anulare quindi in uscita da Roma intenso il traffico sulla via Pontina code tra il raccordo anulare via di Decima verso Pomezia trafficata anche la Cristoforo Colombo file da via di Malafede a via Acilia direzione mare proseguono sulla via Salaria i lavori in ti saltuari tra sigillo e posta In entrambe le direzioni possibile la formazione di rallentamenti ed è tutto Grazie per l'attenzione un servizio a cura della C in con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Lazio del 16-09-2025 ore 17:30