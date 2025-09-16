Traffico Lazio del 16-09-2025 ore 17 | 30
Luceverde Lazio Buonasera da Sonia cerquetani incidente con code sulla A1 Roma Napoli tra Valmontone e Colleferro verso Napoli altro incidente sul percorso Urbano della A24 roma-l'aquila-teramo file tra la tangenziale est e via Fiorentini in direzione del raccordo anulare quindi in uscita da Roma intenso il traffico sulla via Pontina code tra il raccordo anulare via di Decima verso Pomezia trafficata anche la Cristoforo Colombo file da via di Malafede a via Acilia direzione mare proseguono sulla via Salaria i lavori in ti saltuari tra sigillo e posta In entrambe le direzioni possibile la formazione di rallentamenti ed è tutto Grazie per l'attenzione un servizio a cura della C in con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
In questa notizia si parla di: traffico - lazio
Traffico Lazio del 20-07-2025 ore 17:30
Traffico Lazio del 24-06-2025 ore 09:30
Traffico Lazio del 24-06-2025 ore 17:30
#Italia - Pedoni, oltre 270 morti in 8 mesi: l’Italia resta un Paese pericoloso per chi cammina #Cronaca #Pedoni #Incidenti #Strade #Traffico #Roma #Lazio #Campania #Sicilia #Lombardia #NanoTV - X Vai su X
#FlashMeteo ore 8.00 ? Ci vengono segnalate forti piogge in zona Via Cristoforo Colombo a Roma. Situazione analoga sull'autostrada in direzione Fiumicino dove il traffico risulta bloccato. Segnalazioni nei commenti - facebook.com Vai su Facebook
Esodo di Ferragosto, fine settimana da bollino rosso. In strada oltre 12 milioni di veicoli; Previsioni traffico ad agosto controesodo 2025, date con bollino rosso e nero; Blitz antidroga tra Lazio, Abruzzo e Puglia. Dodici arresti, sequestrati beni per oltre un milione di euro.
Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-09-2025 ore 17:25 - Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura l'incidente sulla A1 Roma Napoli che ... Da romadailynews.it
Traffico Lazio del 16-09-2025 ore 09:30 - Luceverde Lazio Buongiorno traffico in coda per lavori sulla Autosole tra Valmontone il video per la A24 Roma Teramo verso Firenze code per traffico ... Scrive romadailynews.it