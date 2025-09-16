Traffico e disagi presso le scuole De Lorenzo e Farese chiedono correttivi

Tempo di lettura: 2 minuti In commissione Traffico il consigliere Giovanni De Lorenzo ha segnalato le problematiche registrate in questi primi giorni nei pressi delle scuole riguardo al traffico ed ai parcheggi. In particolare ha evidenziato le notevoli criticità riscontrate dalle famiglie a Pacevecchia nei pressi della scuola Mezzini, dove è stata dislocata la Nicola Sala, e presso le scuole Pascoli e Mazzini, anche a causa dei lavori in corso a piazza Risorgimento e del terminal di via Mustilli. In seguito alla sua richiesta la Commissione ha quindi deciso di convocare in audizione l’assessore Attilio Cappa e il comandante della Polizia Municipale Giuseppe Vecchio per cercare una soluzione alle problematiche evidenziate. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Traffico e disagi presso le scuole, De Lorenzo e Farese chiedono correttivi

In questa notizia si parla di: traffico - disagi

Traffico aereo, Enav: “Guasto radar risolto, si torna alla normalità”. Disagi per migliaia di passeggeri

Traffico aereo, Enav: “Guasto radar risolto, si torna alla normalità”. Disagi per migliaia di passeggeri

Monza, uomo di 60 anni muore investito da un treno. Disagi al traffico ferroviario

Situazione di traffico e disagi ogni sera in via Petrarca a Napoli, dove le auto parcheggiate in doppia fila fuori al bar Cimmino creano rallentamenti e confusione. I residenti denunciano la mancanza di controlli e chiedono provvedimenti immediati per porre fine - facebook.com Vai su Facebook

Disagi al traffico sull’A8 per un incidente tra Legnano e Castellanza - X Vai su X

‘Traffico e disagi presso le scuole’: De Lorenzo e Farese chiedono correttivi; Sassari, continui lavori al manto stradale a Luna e Sole: quanti disagi al traffico; Traffico intenso per il rientro delle scuole, ma la città ha retto.

‘Traffico e disagi presso le scuole’: De Lorenzo e Farese chiedono correttivi - In commissione Traffico il consigliere Giovanni De Lorenzo ha segnalato le problematiche registrate in questi primi giorni nei pressi delle scuole riguardo al traffico ed ai parcheggi. Come scrive ntr24.tv

Traffico per il rientro a scuola, per il Comune il bilancio è positivo - Palazzo Vecchio in un nota spiega che è "positivo il primo bilancio della circolazione nel giorno dell'avvio del nuovo anno scolastico, nonostante lo sciopero ... Si legge su controradio.it