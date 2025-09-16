Tradizione in movimento | l' autunno di Music Concentus tra musica arte e spiritualità

Firenze, 16 settembre 2025 - Esplosioni sonore. Che squarciano il grigiore e la monotonia delle giornate autunnali intrecciando arte, musica e spiritualità: si chiama "Tradizione in movimento", si legge Music Concentus, si scrive Fernando Fanutti e Simone Graziano, che ripartono dal 25 settembre con il secondo capitolo della stagione concertistica, presentando venti appuntamenti diffusi tra Firenze e il resto della Toscana. La rassegna di quest'anno attraversa colori, sfumature e contrasti tra stili, tradizioni e visioni provenienti da ogni angolo del mondo, rafforzando la collaborazione quadriennale con l' Opera di Santa Maria del Fiore, sede di quattro eventi speciali: dall'opening con Maurizio Carucci, vocalist e fondatore degli ex-Otago, al Museo dell'Opera del Duomo, al nuovo progetto "Ritus" di Daniele Di Bonaventura, in programma il 30 ottobre; dal chitarrista Paco Pena, maestro del flamenco che esplora la drammatica crisi ambientale nel suo "Requiem per la terra" - in anteprima il 27 novembre alla Cattedrale - fino al pianista jazz di fama internazionale Stefano Maurizi, sul palco l'11 dicembre con il recente album "Nomad". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tradizione in movimento: l'autunno di Music Concentus tra musica, arte e spiritualità

