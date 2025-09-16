Tour sui Florio | viaggio storico nel centro di Palermo nel weekend

Sabato 20 settembre alle 17:30 e domenica 21 settembre alle 10:30, viaggio storico lungo le vie del centro storico di Palermo alla scoperta dei luoghi vissuti dalla famiglia Florio.I Florio furono artefici di un risveglio culturale, artistico e sociale, che trasformò Palermo in una vera capitale. 🔗 Leggi su Palermotoday.it