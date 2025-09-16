Toscana al voto Bundu | Sul lavoro bisogna cambiare paradigma
Firenze, 16 set. (askanews) - "Per quel che riguarda lavoro e occupazione penso che siano dei temi che trattiamo tutti i giorni, anche come forze politiche, sappiamo da che parte stare, nel senso che noi dialoghiamo con la parte datoriale, però pensiamo che bisogna stare sicuramente dalla parte dei lavoratori e delle lavoratrici". Lo ha detto la candidata alla presidenza della Regione Toscana per Toscana Rossa, Antonella Bundu, a margine di un confronto politico tra i candidati nell'auditorium Cisl a Firenze. "Ricordiamo che la forbice è andata sicuramente ad allargarsi per quel che riguarda il profitto solo da una parte, i salari sono stagnanti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: toscana - voto
Elezioni regionali in Toscana, Giani: “Firmerò il decreto per il voto il 12 o 19 ottobre”
Regionali 2025, Giani: “Nessun rinvio. Toscana al voto in ottobre”
Regionali, Giani: “Toscana al voto ad ottobre, non ci sono alibi”
#Sondaggipolitici: le intenzioni di voto in vista delle elezioni regionali in #Calabria, #Marche e #Toscana | DATI - facebook.com Vai su Facebook
Toscana al voto, presentate le liste. Caso Tomasi a Pistoia, polemica Pd a Pisa. Fuori il Pci, dentro i no vax - X Vai su X
Toscana al voto, Bundu: Sul lavoro bisogna cambiare paradigma; Elezioni Regionali in Toscana, la foto della candidata Antonella Bundu in cui offre una banana ai razzisti; Toscana, insulti razzisti alla candidata Antonella Bundu: lei risponde con una banana.
La candidata nera di Toscana Rossa! Ma chi è Antonella Bundu? Ispira simpatia, contro la destra ma pure contro il Pd. E forse la sinistra da donne come lei dovrebbe ripartire... - Dj di notte mentre lavorava con Oxfam negli anni Ottanta, candidata sindaca di Firenze nel 2019 e peggior nemico del Pd, che “scimm ... Da mowmag.com
Insulti razzisti contro Antonella Bundu: la candidata governatrice in Toscana risponde con una banana - I video ottenuti dalla Cnn "mostrano i corpi di numerosi bambini insanguinati che arrivano negli ospedali nel nord di Gaza" Una fot ... Scrive ilfattoquotidiano.it