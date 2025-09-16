Torre di Babbo Natale e mercatini | al via i lavori a Castiglion Fiorentino

Arezzonotizie.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Già in moto la macchina organizzativa del cartellone di “Natale a Castiglion Fiorentino” che vede la partecipazione attiva del Centro Commerciale Naturale “Vie di Castiglion Fiorentino” e della Pro Loco.L’assessore Milighetti sottolinea come la Torre del Cassero sia un luogo unico e suggestivo. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

