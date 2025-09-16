Torre di Babbo Natale e mercatini | al via i lavori a Castiglion Fiorentino
Già in moto la macchina organizzativa del cartellone di “Natale a Castiglion Fiorentino” che vede la partecipazione attiva del Centro Commerciale Naturale “Vie di Castiglion Fiorentino” e della Pro Loco.L’assessore Milighetti sottolinea come la Torre del Cassero sia un luogo unico e suggestivo. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
In questa notizia si parla di: torre - babbo
Scuola dell'infanzia P. DI Gennaro Torre Palomba Corato - facebook.com Vai su Facebook
Aperte le richieste per la Torre di Babbo Natale e mercatini natalizi; Fiumicino - Eventi natalizi 2024/2025; Castiglion Fiorentino, manca sempre meno alla Torre di Babbo Natale. Ecco il programma.
Aperte le richieste per la Torre di Babbo Natale e mercatini natalizi - Dopo la bella esperienza della prima edizione dello scorso anno, è partito il bando per l'assegnazione delle casine di legno per il 2025 ... Si legge su lanazione.it
Natale a Castiglion Fiorentino, tutte le iniziative - Arezzo, 5 dicembre 2024 – Natale a Castiglion Fiorentino, tutte le iniziative. Secondo lanazione.it