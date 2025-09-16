Torre Annunziata cinque giorni di eventi per ricordare Giancarlo Siani
Il 19 l’intitolazione a Siani del Polo per l’Infanzia. Il 23 corteo studentesco e anteprima regionale del documentario RAI. Cinque giorni di appuntamenti per ricordare Giancarlo Siani. L’Amministrazione Comunale di Torre Annunziata ha pubblicato questa mattina il programma di iniziative in memoria del giornalista ucciso. “Il sorriso e lo sguardo di Giancarlo ” il nome della manifestazione che unisce memoria, impegno, sport e confronto. Si comincia venerdì 19 settembre con la cerimonia di intitolazione del Polo per l’Infanzia di via Parini a Siani, alla presenza del fratello Paolo. La giornata comincerà a via Isonzo, all’interno del rione Poverelli, per l’intitolazione a Matilde Sorrentino, vittima della camorra, del Polo per l’Infanzia inaugurato la scorsa primavera. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
