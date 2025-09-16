Toro infuriato distrugge un’auto in pieno centro | panico in Spagna

Panico a Tendilla, in provincia di Guadalajara (Spagna). Nel pieno di un encierro, la tradizionale e controversa corsa dei tori tra le vie del paese, un toro ha improvvisamente caricato un’auto parcheggiata. Con una violenza impressionante, l’animale ha colpito il veicolo con le corna, spostandolo e danneggiandolo pesantemente, tra le urla e lo stupore dei presenti. 🔗 Leggi su Feedpress.me

