Tornano i treni sulla Lecco-Tirano ritardi pesanti e cancellazioni | storia di una brutta partenza annunciata

Ilgiorno.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lecco –  Bentornati, treni: non ci siete per nulla mancati e ritrovarvi pure peggio di come vi avevamo lasciati tre mesi fa è molto più che sconfortante. Questa è la cronaca di un disastro annunciato. Annunciato – beffa delle beffe – nientemeno da una nota Rfi di giovedì scorso. E ieri, senza alcuna sorpresa – ma tanta rabbia, quella sì - si è verificato ciò che la nota, con una lodevole operazione di “messa di mani avanti” aveva anticipato: “I treni RegioExpress Milano-Tirano subiranno anticipiposticipi in partenzaarrivo di circa 20 minuti, i treni Regionali Lecco-Colico-Sondrio saranno limitati di percorso o rimodulati con anticipiposticipi di circa 5 minuti”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

tornano i treni sulla lecco tirano ritardi pesanti e cancellazioni storia di una brutta partenza annunciata

© Ilgiorno.it - Tornano i treni sulla Lecco-Tirano, ritardi pesanti e cancellazioni: storia di una brutta partenza annunciata

In questa notizia si parla di: tornano - treni

Firenze-Borgo, tornano i treni. Faentina riaperta dall’8 settembre, ma i disagi non sono ancora finiti

Ferrovia delle Olimpiadi, lavori sulla linea al rush finale: fra sette giorni tornano i treni

Lavori sulla Domodossola-Milano, a fine luglio tornano i treni tra Arona e l'Ossola

Tornano i treni sulla Lecco-Tirano, ritardi pesanti e cancellazioni: storia di una brutta partenza annunciata; Ripartono i treni sulla Lecco-Tirano. Fino al 3 ottobre rimodulati gli orari delle corse; Lecco-Tirano-Colico-Chiavenna, ripartono i treni dopo lo stop per i lavori.

tornano treni lecco tiranoLecco-Tirano-Colico-Chiavenna, ripartono i treni dopo lo stop per i lavori - Tornano a viaggiare da domani i treni sulla linea Lecco- Scrive espansionetv.it

tornano treni lecco tiranoRipartono i treni sulla Lecco-Tirano. Fino al 3 ottobre rimodulati gli orari delle corse - Ritardi già preventivati e alcune fermate non effettuate nel primo periodo per motivi tecnici, anche a Calolziocorte. Secondo leccotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Tornano Treni Lecco Tirano