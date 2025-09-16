Tornano i treni sulla Lecco-Tirano ritardi pesanti e cancellazioni | storia di una brutta partenza annunciata
Lecco – Bentornati, treni: non ci siete per nulla mancati e ritrovarvi pure peggio di come vi avevamo lasciati tre mesi fa è molto più che sconfortante. Questa è la cronaca di un disastro annunciato. Annunciato – beffa delle beffe – nientemeno da una nota Rfi di giovedì scorso. E ieri, senza alcuna sorpresa – ma tanta rabbia, quella sì - si è verificato ciò che la nota, con una lodevole operazione di “messa di mani avanti” aveva anticipato: “I treni RegioExpress Milano-Tirano subiranno anticipiposticipi in partenzaarrivo di circa 20 minuti, i treni Regionali Lecco-Colico-Sondrio saranno limitati di percorso o rimodulati con anticipiposticipi di circa 5 minuti”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
