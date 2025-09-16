Torna TromBusto musica nell’aria Si suona con il mito Fabrizio Bosso

Suonare con Fabrizio Bosso, il noto solista di tromba, e sentirsi per qualche ora membri di una grande band in un clima rilassato e di amicizia: è questo l’obiettivo per i partecipanti alla giornata di prove aperte di tromba nell’ambito di TromBusto, manifestazione che si svolgerà sabato prossimo alla sala don Besana della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate in via Manzoni. La giornata sarà interamente dedicata ai trombettisti di ogni età e livello e culminerà in un concerto gratuito aperto a tutti con ospiti d’eccezione: la Big Band dell’Esercito Italiano con il celebre solista Fabrizio Bosso. La formula è quella che ha attirato numerosi i partecipanti nell’edizione 2024, quando settanta trombe si erano ritrovate per un emozionante concerto collettivo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

