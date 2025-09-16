Torna Terre di Transumanza a Campello Monti
Torna “Terre di transumanza. Una giornata tra natura, storia e tradizioni” domenica 21 settembre a Campello Monti, nel Parco naturale dell'Alta Valsesia e dell'Alta Val Strona.Ci saranno due escursioni guidate, un picnic del pastore e un incontro di approfondimento “Transumanza. Storie di uomini. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
In questa notizia si parla di: torna - terre
L’Italia torna a scavare: le miniere romagnole in cui si potrebbe andare a caccia di "terre rare"
A Biot torna ‘Autour de la Terre’: Italia protagonista III edizione
Torna il Terre in Festival dal 31 luglio al 4 settembre
Addio ai cellulari in classe: si torna a scuola con nuove regole e nuovi divieti https://www.terremarsicane.it/addio-ai-cellulari-in-classe-si-torna-a-scuola-con-nuove-regole-e-nuovi-divieti/ - facebook.com Vai su Facebook
Torna Terre di Transumanza a Campello Monti; Transumè. Terre di Transumanza; Progetto Transumè ad Armeno e Campello Monti.
Torna "Terre di Transumanza" a Campello Monti - Una giornata tra natura, storia e tradizioni” domenica 21 settembre a Campello Monti, nel Parco naturale dell'Alta Valsesia e dell'Alta Val Strona. Come scrive novaratoday.it
Transumè. Terre di Transumanza - tembre 2025 per Un giorno da pecora, il primo appuntamento del progetto Transumè. Riporta verbanianotizie.it