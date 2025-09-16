Torna Terre di Transumanza a Campello Monti

Torna “Terre di transumanza. Una giornata tra natura, storia e tradizioni” domenica 21 settembre a Campello Monti, nel Parco naturale dell'Alta Valsesia e dell'Alta Val Strona.Ci saranno due escursioni guidate, un picnic del pastore e un incontro di approfondimento “Transumanza. Storie di uomini. 🔗 Leggi su Novaratoday.it