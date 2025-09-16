Torna Milano la città che sale il festival che valorizza i quartieri
Milano, 16 settembre 2025 - Concerti, laboratori musicali e serenate a domicilio: riparte il 18 settembre il festival "Milano la città che sale". Inserito nel cartellone di eventi del palinsesto Milano è Viva nei Quartieri, ha come obiettivo valorizzare e animare i quartieri, in particolare quelli delle periferie, attraverso il teatro, la musica, la danza, il circo e le arti performative. Il festival è organizzato dall’associazione culturale Musicamorfosi e ideato dal direttore artistico Saul Beretta. Gli eventi tutti ad ingresso libero animeranno, in particolare, il Municipio 3 (ma non solo). Si inizia con le Serenate metropolitane a cura dell’Orchestra Canova diretta da Enrico Pagano, in collaborazione con Radio Popolare: giovedì 18 settembre nei cortili delle case popolari di piazzale Dateo 5 (alle ore 17. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
