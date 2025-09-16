Torna lei Grande Fratello la bomba sulla nuova edizione | chi sarà al fianco di Simona Ventura

Fermi tutti, torna lei. La nuova edizione del Grande Fratello, che quest’anno, in occasione del 25esimo anniversario, torna alla formula del passato, è ormai alle porte. Lunedì 29 settembre Simona Ventura darà il via ad uno show che si preannuncia scoppiettante. Se non altro perché, dopo le numerose critiche su un format ormai usurato, stavolta saranno le storie autentiche dei Nip (non important person, dice, ma. vedremo se sarà così, ndr) a movimentare la Casa. Ebbene, stando a quanto riportato da Affaritaliani, per il GF 2025 potrebbe esserci un clamoroso ritorno. Parliamo di Sonia Bruganelli, ex di Paolo Bonolis, che ha già ricoperto il ruolo di opinionista (nel 2021 e nel 2022). 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: torna - grande

Pierce brosnan torna sul grande schermo con un regista di 30 anni fa

La grande crisi del mosciolo. Sorpresa, si torna a pescare. “Ma per la scienza è un errore”

Una grande festa per la Santa Croce, dopo 3 anni torna il Volto Santo

Grande annuncio! Tiziano Ferro torna negli stadi con il tour STADI26, e la data zero partirà proprio da Lignano Sabbiadoro il 30 maggio 2026! Dopo tre anni, l’artista torna sulle scene con il nuovo singolo “Cuore Rotto”, già in cima alle classifiche e il bra - facebook.com Vai su Facebook

Vuelta, ancora caos. Bernal torna grande - X Vai su X

Giornalista dello spettacolo sgancia la bomba su Kosova Live: Ledioni e Sara si sono lasciati, Arbana Osmani verso il ritorno al Grande Fratello VIP Albania?; Signorini confermato al Grande Fratello? Lo spoiler bomba: i nomi delle potenziali opinioniste; Grande Fratello, Shaila sgancia una bomba su Lorenzo e Helena: Lo hanno fatto più volte.

Il Grande Fratello lancia la bomba, confermato il ritorno di tre mostri sacri all'interno della casa. Retroscena - Il primo reality show della tv italiana compie 25 anni, tante sorprese in arrivo con la nuova edizione. Da affaritaliani.it

Zeudi Di Palma torna in tv? Indiscrezione bomba dopo Grande Fratello/ “Un programma tutto suo” - Zeudi Di Palma, il ritorno in tv dopo il Grande Fratello: indiscrezioni Mediaset e Rai, i fan non stanno più nella pelle. ilsussidiario.net scrive