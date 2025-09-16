Torna la quarta edizione del ‘Cammino dei Due Conventi’
Si terrà lunedì 22 settembre la quarta edizione del ‘Cammino dei Due Conventi’, un evento annuale che unisce le comunità di San Marco in Lamis e San Giovanni Rotondo attraverso un percorso di circa 8 chilometri. L'iniziativa, organizzata dall’associazione ‘SGR Francigena’, ha l'obiettivo di. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
In questa notizia si parla di: torna - quarta
Tokyo Revengers torna con una quarta stagione e un videogioco
A Vibo Valentia torna “La Fattoria delle Idee”: quarta edizione per un’estate all’insegna dell’inclusione e della cultura
Will trent torna con la quarta stagione
Dal 26 settembre al 3 ottobre torna , la quarta edizione della prima fiera outdoor dedicata al Mototurismo. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati delle due ruote: esposizioni, novità e la passione per la strada in un unic - facebook.com Vai su Facebook
Torna il Berta Music Festival: Sansepolcro pronta ad accogliere la quarta edizione dell'evento musicale dell'estate presentato in Regione a Firenze - Arezzo, 31 luglio 2025 – Torna il Berta Music Festival: Sansepolcro pronta ad accogliere la quarta edizione dell'evento musicale dell'estate presentato in Regione a Firenze Dopo il grande successo ... Secondo lanazione.it