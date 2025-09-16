Torna la Fiera di San Matteo a Mirano | cinque giorni di festa giostre e bancarelle
Fervono i preparativi per l’edizione 2025 dell’Antica Fiera di San Matteo, che animerà il cuore di Mirano da venerdì 19 a martedì 23 settembre. In base allo statuto comunale la tradizionale manifestazione viene indetta il terzo sabato di settembre ma, come avviene da diversi anni, l’apertura è. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Fiera di San Matteo Terni, appuntamento il 21 settembre: quasi 140 postazioni - L’appuntamento è in programma domenica 21 settembre nell’area di via del Centenario. Da umbria24.it