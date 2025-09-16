Torna la fermata a Orte per il regionale umbro delle 17 | Accolte le istanze dei pendolari
Si era lamentati i pendolari per la sua temporanea soppressione, ma la Regione Lazio interviene e il treno umbro 4514 da lunedì 22 settembre tornerà a effettuare la fermata pomeridiana a Orte. La sosta era stata sospesa a inizio settembre creando notevoli disagi a le tante persone di rientro. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
In questa notizia si parla di: torna - fermata
Porrettana, torna la fermata a Pian di Venola
Tramvia Firenze: torna la fermata alla Stazione. Riapre la tratta fra Porta al Prato e Alamanni
Tornano i camp di Raida Come Mangi. Prossima fermata: Massa Marittima, 16-17 novembre, dedicato alle e-bike. Vacanza, sport, momenti unici e indimenticabili con nuovi amici provenienti da tutta Italia (e non solo) che condividono con te l’amore per questo - facebook.com Vai su Facebook
Torna la fermata a Orte per il regionale umbro delle 17: Accolte le istanze dei pendolari; - Foto; “Dal 22 settembre ripristinata la fermata del treno regionale umbro per Orte”.
Pendolari, richiesta la fermata ad Orte del treno Regionale Veloce anche dopo il 5 settembre - In concomitanza con i lavori di restiling dei binari 1, 1 est e 2 est della stazione Termini, consultando l’applicazione “Trenitalia”, abbiamo appreso che dal 7 agosto al 5 settembre 2025, il ... Lo riporta ilmessaggero.it
Il comitato pendolari Orte chiede di poter continuare ad usufrure del Regionale per l'Umbria - Nella prima settimana di settembre, al rientro dalle ferie per la maggior parte dei pendolari, è stata sperimentata la possibilità di poter usufruire al rientro da Roma ... msn.com scrive