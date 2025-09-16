Torna la fermata a Orte per il regionale umbro delle 17 | Accolte le istanze dei pendolari

Si era lamentati i pendolari per la sua temporanea soppressione, ma la Regione Lazio interviene e il treno umbro 4514 da lunedì 22 settembre tornerà a effettuare la fermata pomeridiana a Orte. La sosta era stata sospesa a inizio settembre creando notevoli disagi a le tante persone di rientro. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it