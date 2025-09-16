Torna a splendere il castello di Poggiodiana presentati i lavori di recupero a Ribera
Il Castello di Poggiodiana a Ribera torna accessibile dopo i lavori di recupero. Gli interventi di manutenzione straordinaria e valorizzazione sono stati presentati in una cerimonia pubblica che ha segnato un nuovo inizio per uno dei luoghi simbolo dei Sicani. Il progetto, finanziato interamente. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Il Castello Poggiodiana di Ribera torna a vivere: sarà nuovamente accessibile - Un nuovo capitolo si apre per il Castello Poggiodiana, uno dei luoghi più suggestivi del patrimonio culturale agrigentino. Da grandangoloagrigento.it