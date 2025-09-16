Torna a Brescia il Festival De André | un viaggio nell' anima di Anime Salve

Dal 26 settembre al 5 ottobre Brescia ospita la sesta edizione del Festival De André, rassegna culturale diffusa promossa da Cieli Vibranti con la direzione artistica di Alessandro Adami. Nato nel 2019 in occasione dei vent'anni dalla scomparsa del cantautore genovese, il festival è cresciuto. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

