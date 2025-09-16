Torino scomparsa la 20enne Sofia Napolitano | l’appello della famiglia

(Adnkronos) – Ancora nessuna notizia di Sofia Napolitano, la 20enne scomparsa a Torino dalla mattina di lunedì 15 settembre. La famiglia ha lanciato vari appelli sui social. La mamma, che si chiama Patrizia Pignalosa, ha pubblicato ieri un post su Facebook dove ha condiviso una foto della ragazza. "Mia figlia Sofia, 20 anni, è scomparsa da . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it