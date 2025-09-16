Torino operaio di una ditta di autodemolizioni muore schiacciato da un camion
Ancora una vittima sul lavoro, questa volta nel Torinese. Un operaio è morto nella tarda mattinata di oggi, 16 settembre, a Leini, nella zona industriale a Nord della cittadina, all’interno di una ditta specializzata in autodemolizioni. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe stato schiacciato da un camion durante le operazioni in azienda. A dare l’allarme sono stati i colleghi, che hanno subito chiamato il 112. Nonostante l’arrivo tempestivo dei soccorritori, per l’operaio non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Venaria e gli ispettori dello Spresal (Servizio prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro) dell’Asl To4, che ora stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente per accertare eventuali responsabilità e verificare il rispetto delle norme di sicurezza. 🔗 Leggi su Open.online
