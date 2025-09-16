Torino operaio di una ditta di autodemolizioni muore schiacciato da un camion

Open.online | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ancora una vittima sul lavoro, questa volta nel Torinese. Un operaio è morto nella tarda mattinata di oggi, 16 settembre, a Leini, nella zona industriale a Nord della cittadina, all’interno di una ditta specializzata in autodemolizioni. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe stato schiacciato da un camion durante le operazioni in azienda. A dare l’allarme sono stati i colleghi, che hanno subito chiamato il 112. Nonostante l’arrivo tempestivo dei soccorritori, per l’operaio non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Venaria e gli ispettori dello Spresal (Servizio prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro) dell’Asl To4, che ora stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente per accertare eventuali responsabilità e verificare il rispetto delle norme di sicurezza. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

In questa notizia si parla di: torino - operaio

Torino, portano operaio ferito in un prato per nascondere un incidente sul lavoro

Incidente sul lavoro a Torino Cavoretto: operaio colpito da un albero e poi caduto, trasportato in ospedale

Torino, operaio precipita da una gru e muore

Torino, operaio di una ditta di autodemolizioni muore schiacciato da un camion; Tragico incidente sul lavoro in una ditta del Fornacino di Leini: morto un operaio di 55 anni; Incidente sul lavoro a Leinì: morto un operaio di una ditta di autodemolizioni.

torino operaio ditta autodemolizioniUn operaio è morto nel Torinese in un incidente sul lavoro - Un operaio è morto nella tarda mattinata di oggi a Leini, nel Torinese, a seguito di un incidente sul lavoro. Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it

torino operaio ditta autodemolizioniOperaio muore in un incidente sul lavoro a Torino: «È stato schiacciato da un camion» - Un operaio è morto nella tarda mattinata di martedì 16 settembre 2025 a Leini, nel Torinese, a seguito di un incidente sul lavoro. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Torino Operaio Ditta Autodemolizioni