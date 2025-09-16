Torino i militanti di Gioventù nazionale ricordano Charlie Kirk con uno striscione | Le tue idee vivono

La morte di Charlie Kirk ha avuto un forte impatto in tutto l’Occidente, anche nelle file dei giovani conservatori italiani. Nella notte, i ragazzi torinesi di Gioventù nazionale hanno appeso un grande striscione con la scritta “Charlie Kirk: le tue idee vivono” sul ponte Vittorio Emanuele I, in piazza Vittorio Veneto. Secondo i militanti di destra, questa iniziativa “rappresenta non soltanto un tributo, ma anche un atto di denuncia nei confronti di un clima d’odio che, in maniera sempre più evidente, si riaffaccia nel dibattito pubblico e che, tragicamente, ha già prodotto conseguenze irreparabili”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

