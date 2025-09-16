Torino Centro la polizia locale ferma 38 veicoli | patenti ritirate a 3 automobilisti ubriachi alla guida

Tre automobilisti sono risultati positivi all’alcoltest effettuato dalla polizia locale di Torino durante un controllo nella zona del centro cittadino nella notte tra sabato 13 e domenica 14 settembre. Per diverse ore hanno operato alcune pattuglie del nucleo radiomobile coordinate da un. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

