Toccamenti palpeggiamenti e sguardi indiscreti | tutti gli episodi per cui Silvio Viale resta accusato di violenza sessuale

Torinotoday.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In un caso, secondo la procura di Torino, Silvio Viale “mediante violenza, fissava una paziente mentre si spogliava”. In altre situazioni, “costringeva (alcune donne, ndr) a subire atti sessuali non richiesti né graditi”. Le carte dell’inchiesta sul consigliere comunale a Torino di Radicali. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: toccamenti - palpeggiamenti

Toccamenti e palpeggiamenti”: tutti gli episodi per cui Silvio Viale resta accusato di violenza sessuale.

Cerca Video su questo argomento: Toccamenti Palpeggiamenti Sguardi Indiscreti