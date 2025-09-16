Tiziano Ferro tour 2026 live allo Stadio Euganeo

L'estate di concerti allo stadio Euganeo di Padova il prossimo anno si preannuncia già indimenticabile: dopo il raddoppio dello show di Max Pezzali (8 e 9 luglio 2026), ecco l'attesissimo annuncio del concerto di Tiziano Ferro il 18 giugno 2026!I biglietti del tour saranno disponibili in. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

In questa notizia si parla di: tiziano - ferro

Concerto di Tiziano Ferro ad Ancona nel 2026: la data dopo il doppio Vasco

Sanremo 2026, Carlo Conti ha già pensato al cast: Tiziano Ferro in gara, ma anche una star internazionale “odiatissima”

Che fine ha fatto Tiziano Ferro? Un dettaglio sui social preoccupa il pubblico

Xdono compie ventiquattro anni e Tiziano Ferro sceglie di festeggiare questo anniversario tornando negli stadi. Il cantautore di Latina ha annunciato una nuova tournée per l’estate 2026, dieci concerti tra maggio e luglio che attraverseranno l’Italia intera, da n - facebook.com Vai su Facebook

#R101News: #TizianoFerro annuncia dieci concerti negli stadi italiani in programma nel 2026 - X Vai su X

Tiziano Ferro torna live negli stadi: il tour di concerti nel 2026; Concerti Tiziano Ferro 2026: tutte le info sul tour | Ticketmaster; Tiziano Ferro tour 2026, live allo Stadio Euganeo il 18 giugno 2026.

Tiziano Ferro annuncia il tour negli stadi nel 2026: quando acquistare i biglietti per i concerti - Tiziano Ferro ha annunciato il tour negli stadi tra giugno e luglio 2026: ecco come e quando acquistare i biglietti ... Si legge su fanpage.it

Tiziano Ferro a San Siro nel 2026: data e prezzi dei biglietti - Il tanto atteso annuncio è arrivato: nel 2026 Tiziano Ferro torna in tour negli stadi italiani con 10 date nelle principali città. Secondo mentelocale.it