Tiro a segno il successo di Danilo Dennis Sollazzo ottimo viatico per l’Italia in vista dei Mondiali

La tappa della Coppa del Mondo 2025 di tiro a segno andata in scena a Ningbo, in Cina, ha portato in dote all’ Italia una vittoria ed un terzo posto, entrambi firmati da Danilo Dennis Sollazzo, che si è imposto nella carabina da 10 metri maschile dopo essere salito sul gradino più basso del podio in coppia con Carlotta Salafia nella carabina ad aria compressa da 10 metri a coppie miste. Si tratta di due ottimi risultati che fanno avvicinare l’azzurro nel migliore dei modi agli ultimi due appuntamenti stagionali, ovvero i Mondiali, in programma a novembre in Egitto, ed alla Finale di Coppa del Mondo, prevista a dicembre in Qatar. 🔗 Leggi su Oasport.it

