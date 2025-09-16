Tiro a segno il successo di Danilo Dennis Sollazzo ottimo viatico per l’Italia in vista dei Mondiali
La tappa della Coppa del Mondo 2025 di tiro a segno andata in scena a Ningbo, in Cina, ha portato in dote all’ Italia una vittoria ed un terzo posto, entrambi firmati da Danilo Dennis Sollazzo, che si è imposto nella carabina da 10 metri maschile dopo essere salito sul gradino più basso del podio in coppia con Carlotta Salafia nella carabina ad aria compressa da 10 metri a coppie miste. Si tratta di due ottimi risultati che fanno avvicinare l’azzurro nel migliore dei modi agli ultimi due appuntamenti stagionali, ovvero i Mondiali, in programma a novembre in Egitto, ed alla Finale di Coppa del Mondo, prevista a dicembre in Qatar. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: tiro - segno
Treviso, i soci di Unvs Sport vanno a podio nel tennis, atletica e tiro a segno
Dopo il tiro a segno sui palestinesi ammassati attorno ai camion carichi di aiuti umanitari, pillole di narcotici nella farina
Tiro a segno, la Compagnia del Passatore da record ai campionati italiani Cnda
TELE ONE. . . Lorenzo Cara, atleta al Tsn di Palermo è stato eletto consigliere regionale di Tiro a Segno. - facebook.com Vai su Facebook
Tiro a segno: Danilo Sollazzo vince in Coppa del Mondo a Ningbo e fa il record del mondo nella carabina 10 metri; Tiro a segno, in Cina nuovo record del mondo per Danilo Sollazzo di Casorate; Oro e record per Sollazzo nella Coppa del mondo di tiro a segno.
Tiro a segno: Sollazzo conquista vittoria e record del mondo nella tappa di Coppa del mondo di Ningbo! - L'azzurro conclude la sua gara di carabina ad aria compressa 10 metri con il nuovo record del mondo (255. Scrive olympics.com
Danilo Dennis Sollazzo oro e record - Un incredibile Danilo Dennis Sollazzo vince la finale di Coppa del Mondo nella carabina dai 10 metri e segna anche il nuovo record ... Riporta ilnuovoterraglio.it