Il Segretario del Tesoro Scott Bessent ha annunciato che il celebre social media passera al lato americano; la causa, le minacce di blocco del social da parte di Trump Si è giunti al termine delle trattative tenutesi a Madrid tra Donald Trump e Xi Jinping con definitiva approvazione prevista. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - TikTok Usa in vendita tra i 20 e i 30 mld $: in pole consorzio guidato da presidente Oracle Larry Ellison, possibile coinvolgimento di OpenAI