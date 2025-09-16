TikTok l' app statunitense userà l' algoritmo cinese

Tgcom24.mediaset.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo ha detto Wang Jingtao, vicedirettore dell'Authority cinese per la sicurezza informatica, al termine dei colloqui sul commercio Cina-Usa di Madrid. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

tiktok l app statunitense user224 l algoritmo cinese

© Tgcom24.mediaset.it - TikTok, l'app statunitense userà l'algoritmo cinese

In questa notizia si parla di: tiktok - statunitense

TikTok, trovato accordo tra delegazioni Usa-Cina, divisione americana sarà proprietà statunitense, Trump: "Venerdì parlerò con Xi per ultimare"

tiktok app statunitense user224TikTok, la divisione americana di TikTok sarà statunitense. Una vittoria di Trump? - TikTok, i dettagli dell'intesa non sono ancora chiari, soprattutto per quanto riguarda il tanto ambito algoritmo che governa l'app. Segnala key4biz.it

tiktok app statunitense user224Oracle si comprerà TikTok negli Stati Uniti? La situazione a un giorno dal possibile blocco dell’app - Dopo i numerosi rinvii concessi da Trump, il popolare social network potrebbe essere davvero ceduto a una società americana ... Si legge su ilsecoloxix.it

Cerca Video su questo argomento: Tiktok App Statunitense User224