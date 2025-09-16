TikTok l' app statunitense userà l' algoritmo cinese
Lo ha detto Wang Jingtao, vicedirettore dell'Authority cinese per la sicurezza informatica, al termine dei colloqui sul commercio Cina-Usa di Madrid. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
TikTok, trovato accordo tra delegazioni Usa-Cina, divisione americana sarà proprietà statunitense, Trump: "Venerdì parlerò con Xi per ultimare"
TikTok, trovato accordo tra delegazioni Usa-Cina, divisione americana sarà proprietà statunitense, Trump: "Venerdì parlerò con Xi per ultimare"
TikTok, la divisione americana di TikTok sarà statunitense. Una vittoria di Trump? - TikTok, i dettagli dell'intesa non sono ancora chiari, soprattutto per quanto riguarda il tanto ambito algoritmo che governa l'app. Segnala key4biz.it
Oracle si comprerà TikTok negli Stati Uniti? La situazione a un giorno dal possibile blocco dell’app - Dopo i numerosi rinvii concessi da Trump, il popolare social network potrebbe essere davvero ceduto a una società americana ... Si legge su ilsecoloxix.it