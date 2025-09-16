Tik Tok accordo tra Usa e Cina | I giovani del nostro Paese saranno felici

Dopo un periodo di tensioni sul destino di TikTok negli Stati Uniti, sembrerebbe che Donald Trump e Xi Jinping starebbero giungendo ad un accordo. A pochi giorni dal 17 settembre, termine entro il quale sarebbe stato imposto l’ennesimo blocco della piattaforma cinese, il presidente americano avrebbe fatto il grande annuncio. L’INTESA – Sul suo social Truth, . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

