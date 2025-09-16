Ti do cinque euro per un video mentre tenti di saltare censurato docente di educazione fisica che umiliava studente con disabilità I giudici | Comportamento antitetico a qualsiasi fine didattico
Cinque euro per riprendere un ragazzo con disabilità mentre falliva negli esercizi di educazione fisica. È questa la proposta che ha portato alla condanna disciplinare di un insegnante di scienze motorie, confermata dal Tribunale di Monza con sentenza n. 10352025 del 12 settembre scorso. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
In questa notizia si parla di: cinque - euro
Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di sabato 5 luglio 2025: numeri vincenti e quote Nessun 6 né 5+, centrati cinque 5 da 35mila euro
Picchiata in casa da cinque banditi: l’incubo di una 87enne a Erba. Malmenata a lungo per 200 euro
Mangi a soli 20 euro e sei a pochi chilometri dalle Cinque Terre: è il borgo più economico per le vacanze
Senigallia, compra un Gratta e vinci da 20 euro e vince cinque milioni - facebook.com Vai su Facebook
Ti do cinque euro per un video mentre tenti di saltare, censurato docente di educazione fisica che umiliava studente con disabilità. I giudici: Comportamento antitetico a qualsiasi fine didattico; Catania | “O mi date 5 euro o vi vengo a cercare”: arrestato posteggiatore abusivo [VIDEO]; Ravenna, studente incappucciato e pestato dal branco per un debito di 5 euro. I compagni urlano: «Ammazzalo».
Leapmotor C10 fa sue le cinque stelle Euro NCAP [VIDEO] - La Leapmotor C10, il SUV elettrico del marchio cinese lanciato in Europa grazie alla collaborazione con Stellantis, ha conquistato le cinque stelle Euro NCAP, ottenendo il massimo punteggio in termini ... Da motorionline.com
Nuova Audi A5 ottiene le cinque stelle Euro NCAP [VIDEO] - La nuova Audi A5 ha conquistato le cinque stelle Euro NCAP, massimo punteggio che l’ente europeo indipendente assegna dopo aver attentamente valutato le caratteristiche e le dotazioni di sicurezza ... Si legge su motorionline.com