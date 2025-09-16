The walking dead rivela che in inghilterra non ci sono sopravvissuti ecco perché

Il franchise di The Walking Dead si distingue per la sua capacità di rappresentare in modo realistico e dettagliato le conseguenze di un’epidemia zombie su scala globale. La narrazione si estende oltre i confini degli Stati Uniti, esplorando come diverse nazioni abbiano affrontato l’apocalisse e quali siano le condizioni attuali dei vari territori. Questo articolo analizza lo stato delle zone europee e il destino dell’Inghilterra, evidenziando le dinamiche di sopravvivenza e le possibili prospettive future.