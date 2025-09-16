The Penguin | i boss della HBO pensano a una seconda stagione dopo il successo agli Emmy
The Penguin è stato un successo immediato quando è stato presentato in anteprima su HBO l’anno scorso. Tornata a Gotham City dopo l’attacco dell’Enigmista in The Batman, la serie ha seguito Oz Cobb mentre scalava i ranghi e diventava il nuovo Re del Crimine. Con recensioni entusiastiche e ascolti elevati, non ci è voluto molto prima che iniziassimo a sentire parlare di una possibile seconda stagione. La serie era probabilmente pensata come un episodio unico per colmare il divario tra The Batman e The Batman Part II. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
Even HBO's boss is "surprised" by The Penguin star Colin Farrell's snub at the Emmys - Across eight episodes of the acclaimed HBO miniseries, Farrell's Cobb transformed from a slight sad sack into a ruthless, hard- msn.com scrive
HBO Boss Casey Bloys Says They're "Kicking Around Ideas" For THE PENGUIN Season 2 After Emmy Success - Casey Bloys has confirmed that The Batman director Matt Reeves and The Penguin showrunner Lauren LeFranc are "kicking around ideas" for a second season, and it sounds like a priority for the cable ... Da comicbookmovie.com