The Penguin | i boss della HBO pensano a una seconda stagione dopo il successo agli Emmy

The Penguin è stato un successo immediato quando è stato presentato in anteprima su HBO l’anno scorso. Tornata a Gotham City dopo l’attacco dell’Enigmista in The Batman, la serie ha seguito Oz Cobb mentre scalava i ranghi e diventava il nuovo Re del Crimine. Con recensioni entusiastiche e ascolti elevati, non ci è voluto molto prima che iniziassimo a sentire parlare di una possibile seconda stagione. La serie era probabilmente pensata come un episodio unico per colmare il divario tra The Batman e The Batman Part II. 🔗 Leggi su Cinefilos.it