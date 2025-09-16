La città di Ripatransone, dal 19 a 21 settembre ospiterà la terza edizione di The Bunch Festival. Dopo Biella e Torre Faro il festival nomade, dedicato agli artisti emergenti e alle piccole città italiane, celebra la collaborazione tra giovani talenti nazionali e internazionali e le comunità locali, che si incontrano e si ascoltano per emergere insieme. Nato nel 2023, dall’iniziativa di un collettivo di giovani, The Bunch ha realizzato le due prime edizioni coinvolgendo più di 100 artisti provenienti dall’Italia e da Paesi Europei. E’ più di un semplice festival: è un progetto che porta una scintilla nelle città italiane di piccole e medie dimensioni, creando un nuovo senso di possibilità attraverso l’arte, la festa e il senso di comunità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - The Bunch Festival a Ripatransone. Arrivano gli artisti emergenti