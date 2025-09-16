The Bunch Festival a Ripatransone Arrivano gli artisti emergenti
La città di Ripatransone, dal 19 a 21 settembre ospiterà la terza edizione di The Bunch Festival. Dopo Biella e Torre Faro il festival nomade, dedicato agli artisti emergenti e alle piccole città italiane, celebra la collaborazione tra giovani talenti nazionali e internazionali e le comunità locali, che si incontrano e si ascoltano per emergere insieme. Nato nel 2023, dall’iniziativa di un collettivo di giovani, The Bunch ha realizzato le due prime edizioni coinvolgendo più di 100 artisti provenienti dall’Italia e da Paesi Europei. E’ più di un semplice festival: è un progetto che porta una scintilla nelle città italiane di piccole e medie dimensioni, creando un nuovo senso di possibilità attraverso l’arte, la festa e il senso di comunità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: bunch - festival
Dopo Piemonte e Sicilia, The Bunch Festival arriva nelle Marche. Dal 19 al 21 settembre tre giorni di eventi nel borgo piceno, con incontri e contaminazioni tra comunità locale e artisti nazionali e internazionali - facebook.com Vai su Facebook
The Bunch Festival arriva a Ripatransone con tre giorni di arte e comunità - X Vai su X
The Bunch Festival a Ripatransone. Arrivano gli artisti emergenti; The Bunch Festival arriva a Ripatransone con tre giorni di arte e comunità; The Bunch Festival arriva a Ripatransone tra arte, cultura e comunità.
The Bunch Festival arriva a Ripatransone con tre giorni di arte e comunità - Dal 19 al 21 settembre il borgo piceno ospiterà la terza edizione del festival nomade che unisce artisti emergenti e territori locali ... Secondo lanuovariviera.it
Nelle Marche in arrivo 3 diversi festival che parlano di arte, performance e territorio - Tra Pesaro e la provincia di Ascoli Piceno i tre festival hanno un solo scopo: creare un “ponte” tra pubblico ed esponenti delle discipline artistiche ... Lo riporta artribune.com