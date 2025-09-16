Testato un super missile ipersonico | cos' è e come funziona l' Oreshnik di Putin

Ilgiornale.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel corso delle esercitazioni militari Z apad-2025 organizzate da Russia e Bielorussia sono stati simulati sia la pianificazione (e la valutazione) dell'uso di armi nucleari non strategiche, sia l'impiego del sistema missilistico mobile Oreshnik. Questa attività era già stata annunciata dalle forze armate di Minsk alla vigilia delle manovre. Gli Oreshnik (alla lettera traducibili in italiano come "albero di nocciole") sono missili balistici ipersonici a media gittata, e secondo Mosca sono potenzialmente armabili con testate nucleari. Già nel 2023 il presidente russo Vladimir Putin aveva ordinato di dispiegare armi tattiche nucleari in Bielorussia, salvo poi promettere di schierare in territorio bielorusso pure i razzi ipersonici Oreshnik. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

testato un super missile ipersonico cos 232 e come funziona l oreshnik di putin

© Ilgiornale.it - "Testato un super missile ipersonico": cos'è e come funziona l'Oreshnik di Putin

In questa notizia si parla di: testato - super

Putin: Useremo altri super missili. Europa sotto tiro, tensione a Kiev; Cos'è il missile ipersonico russo Oreshnik e dove può colpire in Europa; Cargo ipersonico a Mach 10: l'idea USA per consegne globali super veloci.

testato super missile ipersonico"Testato un super missile ipersonico": cos'è e come funziona l'Oreshnik di Putin - 2025, Russia e Bielorussia hanno simulato l'uso di armi nucleari tattiche e testato i missili ipersonici Oreshnik ... Scrive ilgiornale.it

testato super missile ipersonicoProvocazione russa a confini Nato: testato missile ipersonico Zircon - La marina russa ha lanciato un missile ipersonico Zircon contro un bersaglio simulato nel Mar di Barents, come parte dell'esercitazione congiunta "Zapad 2025", ha riferito il ministero della Difesa ru ... Segnala ilgiornale.it

Cerca Video su questo argomento: Testato Super Missile Ipersonico