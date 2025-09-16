Nel corso delle esercitazioni militari Z apad-2025 organizzate da Russia e Bielorussia sono stati simulati sia la pianificazione (e la valutazione) dell'uso di armi nucleari non strategiche, sia l'impiego del sistema missilistico mobile Oreshnik. Questa attività era già stata annunciata dalle forze armate di Minsk alla vigilia delle manovre. Gli Oreshnik (alla lettera traducibili in italiano come "albero di nocciole") sono missili balistici ipersonici a media gittata, e secondo Mosca sono potenzialmente armabili con testate nucleari. Già nel 2023 il presidente russo Vladimir Putin aveva ordinato di dispiegare armi tattiche nucleari in Bielorussia, salvo poi promettere di schierare in territorio bielorusso pure i razzi ipersonici Oreshnik. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Testato un super missile ipersonico": cos'è e come funziona l'Oreshnik di Putin