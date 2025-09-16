Test tranello all’università | Più bravi i prof uomini Ma le lezioni delle docenti sono identiche
Lo studio, ideato da un’accademica dell’Alma Mater, ha coinvolto 200 studenti di Filosofia: “Nelle valutazioni emergono pregiudizi di genere”. 🔗 Leggi su Repubblica.it
test - tranello
