Terrorismo | inneggia ad Hamas su Instagram denunciato 63enne a Firenze

Firenzepost.it | 16 set 2025

Una segnalazione sull'app Youpol della Polizia di Stato di un profilo Instagram con post di istigazione al compimento di atti terroristici anche contro gli italiani ha attivato le indagini dell'Antiterrorismo Internazionale della Digos della Questura di Firenze L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

