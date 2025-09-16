Terni Movimento cinque stelle | Violentata la Passeggiata per una festa di partito
Comunicato stampa del M5S di Terni:"Il taglio degli alberi nel parco della Passeggiata è il segno evidente di un dilettantismo amministrativo che lascia molti interrogativi. Come si può giustificare l’urgenza di abbattere piante sulla base di una perizia AFOR di gennaio, scegliendo però di. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Terni, Movimento cinque Stelle: “Nucleare diversivo ideologico. Nasconde il fallimento nella gestione dell’energia e ambiente”
