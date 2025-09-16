Terni la mensa dell’istituto Benedetto Brin verso il completamento | Trecento pasti al giorno da marzo del prossimo anno
Era già accaduto lo scorso 25 febbraio. La prima commissione consiliare ha fatto nuovamente visita al cantiere della mensa in costruzione presso l’istituto Comprensivo Benedetto Brin. Oltre ai commissari erano presenti stamattina – martedì 16 settembre – l’assessore ai lavori pubblici Giovanni. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
In questa notizia si parla di: terni - mensa
Terni, la mensa Caritas San Valentino: “Andamento specchio della città. Alcuni utenti possono consumare un solo pasto”
#Terni, #mense #scuola: costo del #pasto 5,59 euro. Per il #Comune economia da mezzo milione (9,8% ribasso) https://umbriaon.it/terni-mense-scuola-costo-del-pasto-559-euro-per-il-comune-economia-da-mezzo-milione-98-ribasso/… #ristorazione #refezio - X Vai su X
'Un luogo d’amore e di pace'. La mensa della Caritas raccontata direttamente da chi svolge quotidianamente le attività. La struttura più capiente dell'Umbria per numero di pasti. La nostra intervista ? - facebook.com Vai su Facebook
Terni. Mense, per i morosi mano tesa del Comune: «Paghiamo noi il conto» - Nuove fasce di reddito, un tavolo tecnico allargato, ulteriori meccanismi di controllo per arginare le morosità e riattivare le commissioni dei genitori. ilmessaggero.it scrive
Mense scolastiche, le famiglie faticano a pagare le rette. Terni più cara di Perugia - Mense scolastiche, rette più care a Terni che a Perugia, con le famiglie che fanno i conti con i bollettini mensili del servizio ristoro delle scuole dell'infanzia e delle primarie. Come scrive ilmessaggero.it