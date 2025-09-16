Ternana primo incontro tra Massimo Ferrero e la squadra Mister Liverani ritrova il capitano Capuano

Un incontro pomeridiano tra Massimo Ferrero - accompagnato dall’amministratore unico Tiziana Pucci - e la squadra della Ternana, dopo una mattinata trascorsa nella sede di via della Bardesca. La prima giornata del ‘Viperetta’ è tornata utile per confrontarsi con dirigenti e calciatori, in attesa. 🔗 Leggi su Today.it

