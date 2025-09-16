Ternana evitato il deferimento e nuove penalizzazioni Claudia Rizzo | Onoreremo i colori rossoverdi Massimo Ferrero lavorerà accanto a me

Ternitoday.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In casa Ternana è ufficialmente inizia l’era della famiglia Rizzo al timone della società rossoverde. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TerniToday è arrivato il bonifico che consentirà di ottemperare agli adempimenti federali previsti per la giornata di oggi, martedì 16 settembre. Una. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Ternana, la nuova proprietà si farà carico dei pagamenti entro le scadenze federali - Al vertice della società andranno due donne: la presidente Claudia Rizzo e l'amministratrice unica Tiziana Pucci ... Si legge su rainews.it

ternana evitato deferimento nuoveTernana, la nuova era è donna: «Scelta d’amore e convinta». Ferrero ruolo chiave - di Maria Giulia Pensosi «Cari tifosi rossoverdi, oggi non vi parlo solo da figlia di un uomo che ha fatto un passo importante acquistando la Ternana. Secondo umbria24.it

