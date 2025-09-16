Terna Tyrrhenian Link | Nexans avvia la posa del cavo sottomarino al alta tensione tra Sicilia e Sardegna

Terna, la società che gestisce la rete di trasmissione nazionale, e Nexans, leader mondiale nella progettazione e produzione di sistemi e servizi di collegamento via cavo, hanno avviato oggi a Fiumetorto, nel Comune di Termini Imerese (Pa), la posa del primo tratto del ramo ovest del Tyrrhenian Link. Una volta completato, il collegamento tra Sicilia e Sardegna stabilirà un primato mondiale, raggiungendo circa 2.150 metri sotto il livello del mare e fissando nuovi standard per le infrastrutture di trasmissione elettrica. Per l’opera, che comprende anche la tratta est tra Sicilia e Campania, la cui fase di installazione del primo dei due cavi si è conclusa a maggio, Terna investirà complessivamente circa 3,7 miliardi di euro. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Terna, Tyrrhenian Link: Nexans avvia la posa del cavo sottomarino al alta tensione tra Sicilia e Sardegna

