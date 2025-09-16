Teresa Manes mamma del ragazzo dai pantaloni rosa | Le scuole fanno ancora poco contro il bullismo

Tredici anni fa Andrea si tolse la vita: “La preside doveva chiamare i bulli, convocarli e prendere le adeguate misure con l’attivazione dei servizi sociali. Non dovevano rimanere inerti”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Teresa Manes, mamma del ragazzo dai pantaloni rosa: “Le scuole fanno ancora poco contro il bullismo”

In questa notizia si parla di: teresa - manes

Teresa Manes, mamma di Andrea Spezzacatena: «Dedico la vita che mi resta a insegnare la gentilezza, perché le parole possono ferire, ma anche guarire il mondo»

Chiostri e Inchiostri, tra gli ospiti Mario Desiati, Teresa Manes, Alessandro Aresu, Lino Patruno e il Cinzia Tedesco Quartet

Teresa Manes. . Giovanna Bagutti, una amica di questa pagina , mi ha raggiunta al cinema di Massagno per farmi dono di questa interpretazione della canzone di Arisa. Si è portata pure tutta l’attrezzatura dietro ? La cosa mi ha profondamente commossa e - facebook.com Vai su Facebook

Teresa Manes, mamma del ragazzo dai pantaloni rosa: “Le scuole fanno ancora poco contro il bullismo”; L'intervista a Teresa Manes, madre di Andrea, 15enne suicidatosi nel 2012; Teresa Manes, mamma di Andrea Spezzacatena: «Dedico la vita che mi resta a insegnare la gentilezza, perché le parole possono ferire, ma anche guarire il mondo.

L'intervista a Teresa Manes, madre di Andrea, 15enne suicidatosi nel 2012 - Rai ed i suoi 939 fornitori utilizzano, sui propri siti web e app, cookie e altri identificatori tecnici per garantire la fruizione dei contenuti digitali Rai e facilitare la navigazione e, previo con ... Lo riporta msn.com

Torna il libro 'Andrea, oltre il ragazzo dai pantaloni rosa' - TERESA MANES, ANDREA, OLTRE IL RAGAZZO DAI PANTALONI ROSA (FABBRI EDITORI, PP 156, EURO 15) Arriva in libreria l'8 luglio un'edizione aggiornata, con anche una nuova copertina, di 'Andrea, oltre il ... Riporta ansa.it