La malattia le è stata diagnosticata per la prima volta nel 2018. Da allora, il tempo per lei ha cambiato forma. Ci ha raccontato la sua storia. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Teresa Giordano: «Nonostante il tumore metastatico al seno, ora mi sposo: quel giorno dimenticherò la malattia e guarderò al futuro»