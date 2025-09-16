Tentano di rubare nella piazzola ecologica Il drone le incastra
Tentano un colpo al centro di raccolta comunale, ma vengono incastrate dal drone della polizia locale. È accaduto sabato pomeriggio, poco dopo la chiusura dell’impianto. Due donne si sono introdotte nell’area, per impossessarsi di materiale depositato nei cassonetti. Un passante ha notato i movimenti sospetti e ha allertato gli agenti. Giunti sul posto, i vigili hanno visto dall’ingresso due persone armeggiare tra i contenitori. Alla vista delle divise, le intruse sono fuggite, scavalcando sul retro e cercando la fuga nei campi circostanti. La corsa però non è durata a lungo: mentre le donne si fermavano per riprendere fiato, il nuovo drone in dotazione al comando le ha pizzicate, riprendendo non solo i loro volti, ma anche l’auto di appoggio, con tanto di targa ben visibile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
