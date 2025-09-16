Tentano di imbarcarsi con passaporti falsi | due persone arrestate in aeroporto

BRINDISI - Avevano tentato di imbarcarsi sul volo, ma i loro passaporti erano falsi. Due cittadini cinesi sono stati arrestati presso l'aeroporto di Brindisi, a seguito di un controllo effettuato dalla Polizia di frontiera, lo scorso 26 agosto. I due erano diretti a Dublino. I passaporti esibiti. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

