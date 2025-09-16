Tennis l’altro fuoco di casa Rublev | Anastasija incanta i social con scatti da urlo

Anastasija Homutova brilla in occasione di un evento “di fuoco”: con i suoi scatti eleganti e magnetici ha letteralmente infiammato i social network. Non si parla solo di tennis a casa Rublev. C’è un altro “fuoco” nella vita del tennista Andrey, oltre a quello che gli brucia dentro quando scende in campo. Ci riferiamo alla sua compagna di vita, Anastasija Rubleva, al secolo Homutova, che proprio nelle scorse ore è tornata a far parlare di sé con una serie di scatti che stanno facendo il giro dei social. Immagini che arrivano direttamente, oltretutto, da un evento dal nome evocativo, perfettamente in pendant con le temperature torride che si innescano ogni volta che la wag pubblica un nuovo scatto: “La noche del fuego”. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

