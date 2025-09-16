Tennis gli Under 10 del Ct Vela Messina campioni Macro Area Sud

I giovanissimi dell'Under 10 (mista) del Ct Vela Messina hanno ottenuto un altro brillante successo. Dopo aver conquistato il titolo siciliano, la formazione peloritana si è aggiudicata il titolo del Macro Area Sud (Sicilia, Calabria, Puglia e Basilicata), battendo in finale per 2 a 1 i padroni. 🔗 Leggi su Messinatoday.it