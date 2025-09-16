Tennis gli Under 10 del Ct Vela Messina campioni Macro Area Sud
I giovanissimi dell'Under 10 (mista) del Ct Vela Messina hanno ottenuto un altro brillante successo. Dopo aver conquistato il titolo siciliano, la formazione peloritana si è aggiudicata il titolo del Macro Area Sud (Sicilia, Calabria, Puglia e Basilicata), battendo in finale per 2 a 1 i padroni. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Cava de’ Tirreni, “Poetiamo” – Poesia, musica ed emozioni al Social Tennis Club: mercoledì 23 luglio 2025, ore 20:00
Tennis, Sinner vuole la rivincita con Alcaraz a Wimbledon, su Sisal successo dell’azzurro a 2,50
Trasloco circolo tennis, il no degli ambientalisti
. La squadra Under 14 femminile del Tennis Club Palermo 2, composta dalle gemelle Ariel e Vinus Raineri e capitanata dal maestro - facebook.com Vai su Facebook
Jannik #Sinner oggi in campo a #Montecarlo. A pochi giorni dalla finale persa agli US Open 2025 contro Carlos Alcaraz, l'azzurro è tornato sul rosso del Country Club insieme al giovane Daniil Valter, quindicenne (con già alcuni punti nel ranking ITF under 18 - X Vai su X
Tennis, Scotto-Cricca la finale a Conselice - Nell’Under 12 maschile finale tra Stefano Scotto Di Gregorio (Tc Faenza) e ... Lo riporta corriereromagna.it
Tennis, Catallo vince a Fusignano - Alle battute finali sui campi del Circolo Suzanne Lenglen 2 di Fusignano il torneo di singolare Under 16 maschile e di doppio Under 16. Da corriereromagna.it